Коронавирус в Украине: анализы зараженного отправили в Лондон [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, в Лондон отправили образцы первого зараженного коронавирусом в Украине. Именно там дадут окончательное подтверждение базолевания. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Украины в Facebook.
Сейчас зараженный мужчина госпитализирован, изолирован и находится под контролем.
"По итогам утреннего осмотра - температуры нет, жалобы на сухой кашель. Рентгенологически признаков пневмонии нет. Образец отправлено для окончательного подтверждения в Лондон", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что украинец возвращался из Италии на самолете в Румынию, оттуда - на своем авто в Черновцы. В Румынии и на границе Украины проходил температурный скрининг, однако повышенной температуры не было обнаружено.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.
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