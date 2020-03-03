Во вторник, 3 марта, в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Глава "медицинского" комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий рассказал подробности о зараженном. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, мужчина прибыл из Италии в конце февраля, он находится под наблюдением врачей, осложнений заболевания не наблюдается.

"Больной, который 29 числа прилетел из Италии в Румынию, там сел на свою машину и возвращался домой в Украину. На границе Украины он был остановлен санитарным контролем, у него была повышена температура, был сухой кашель, поэтому его сразу же поместили в домашнюю изоляцию под контроль семейного врача", - рассказал он.

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Депутат добавил, что после того, как инфицированному стало немного хуже, его санитарным автомобилем доставили в инфекционное отделение.

Были проведены тесты на грипп: на один и на второй. Они были негативными. После этого был сделан тест на коронавирус в референс-лаборатории. Лаборатория в Киеве подтвердила случай коронавируса.

По словам Радуцкого, сейчас у больного нет осложнений в виде вирусной пневмонии.

В то же время, информация о больном отличается у главы Минздрава Зоряны Скалецкой.

"При пересечении границы он не имел никаких признаков ОРВИ. Впрочем, получив памятку о самоизоляции, мужчина и его жена добросовестно придерживались рекомендаций. И, как указано в памятке, при первых симптомах ОРВИ обратились к врачу. Поскольку в анамнезе было путешествие в Италию в течение последних 14 дней, врач принял решение о госпитализации", - рассказала она.

Министр уточнила, что согласно утвержденным алгоритмам, транспортировку проводила специальная медицинская бригада. С тех пор мужчина находился в изоляции под наблюдением врачей. Также, согласно алгоритму, была изолирована под наблюдением врачей его жена, поскольку она была единственной контактным лицом.

В то же время, в Черновицкой ОГА сообщили, что связались с румынскими коллегами для установления лиц, которые контактировали на борту самолета с заболевшим коронавирусом украинцем.

"Контактируем с румынскими коллегами, чтобы с их помощью определить смежные места в самолете, где они сидели, и установить контактные лица на борту самолета", - сказал глава ОГА Сергей Осадчук.

Он заверил, что в Украине есть все условия, чтобы противодействовать вызовам в виде коронавируса, и, по его словам, область была к этому готова.

На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли, всего заражены 90 934 человек, а 47 995 человек смогли вылечиться.

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