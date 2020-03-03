В Киевском море нашли тело одного из пропавших рыбаков [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, в 12:00 вблизи с. Лошакова Гута Козелецкого района Черниговской области, на расстоянии около 70 м от берега, в воде спасатели обнаружили тело одного из рыбаков, пропавших на Киевском море.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
"С 9 часов утра 3 марта вертолетом H-225 Super Puma ГСЧС Украины восстановлены поиски двух мужчин, которые 28 февраля вышли на лодке "Прогресс" в акваторию Киевского водохранилища на рыбалку и скрылись", - говорится в сообщении.
Поиски второго мужчины продолжаются.
Отмечается, что всего в поисковой операции задействованы 55 человек и 11 единиц техники.
Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом двое мужчин на моторной лодке вышли на рыбалку и исчезли.
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