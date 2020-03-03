В Раду внесли проект постановления о недоверии генпрокурору [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что зарегистрировал проект постановления о недоверии генпрокурору, передает "Апостроф".
Известно, что уже 150 подписей собрано. В среду может состоятся голосование.
В свою очередь, сам Рябошапка заявил, что голосование по его отставке в среду, 4 марта, может и состояться, но вряд ли будет успешным.
"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - ответил генпрокурор на вопрос журналистов.
Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".
Podrobnosti.ua также писали о том, что Пристайко сделал важное заявление касательно своей отставки.
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