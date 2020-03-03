Во вторник, 3 марта, стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что зарегистрировал проект постановления о недоверии генпрокурору, передает "Апостроф".

Известно, что уже 150 подписей собрано. В среду может состоятся голосование.

В свою очередь, сам Рябошапка заявил, что голосование по его отставке в среду, 4 марта, может и состояться, но вряд ли будет успешным.

"Это в очередной раз, я уже к этому начинаю привыкать. Ничего нового, и ничего не состоится", - ответил генпрокурор на вопрос журналистов.

Уточняя, означает ли это, что голосования в среду по его отставке не будет, генпрокурор сказал: "Голосование может быть, но я не думаю, что оно будет успешным".

Podrobnosti.ua также писали о том, что Пристайко сделал важное заявление касательно своей отставки.