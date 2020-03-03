В среду, 3 марта, в Киеве на мосту Патона произошел прорыв теплотрассы. Из-за этого на путепроводе образовался мощный водопад. Об этом сообщает "Информатор", ссылаясь на департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

"В результате инцидента никто не пострадал. Коммунальщики уже начали ликвидировать повреждения", - говорится в сообщении.

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По словам специалистов, прорыв никак не повлияет на несущую конструкцию моста.

После того, как в сети появилось видео с места происшествия, пользователи начали выдвигать свои версии случившегося.

"Красиво", "В Киеве включили фонтаны", "Новый iqos тестируют", - пишут в комментариях.

Ранее мы сообщали о том, что в Китае рухнула часть моста, погибли люди.

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