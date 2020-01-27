В текущем году "Укравтодор" построит объездные дороги вокруг 9 городов, - сообщает советник премьер-министра Юрий Голик в Фейсбуке и публикует карту с городами, за пределы которых будет выведен транзитный поток автотранспорта.

"9 объездных дорог строит "Укравтодор" в этом году. Еще 9 проектирует", - пишет Голик.

Городами, которым в 2020 году посчастливится избавиться от транзитных грузопотоков, станут: Днепр, Львов, Полтава, Житомир, Ровно, Тернополь, Берегово, Дунаевцы, Кобеляки. Общая протяженность девяти объездных дорог составит 101,5 км. Помимо разгрузки внутригородских магистралей сократится и время самого транзита, поскольку маршруты будут огибать города с насыщенным движением. Объездные дороги положительно скажутся и на состоянии внутригородских дорог, с которых будет снята нагрузка большегрузного транспорта.

Правительство наметило также и следующие 9 городов, объездные дороги вокруг которых уже проектируются. Эти города уже обозначены на карте, которую публикует Голик: Хмельницкий, Николаев, Белая Церковь, Борисполь, Черновцы, Кременчуг, Одесса, Дубно, Стрый.

Напомним, строительство объездной дороги вокруг Львова, а также капитальную реконструкцию трассы Киев-Одесса финансируют Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Обе финансовые структуры в сумме на эти проекты выделили 900 млн евро.