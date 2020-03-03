Гучні заяви урядовців не стримають коронавірус: в "Опозиційній платформі - За життя" занепокоєні відсутністю тест-систем - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Без оптимізму. У Верховній Раді сумніваються в готовності українських лікарів протистояти коронавірусу, хоча у "Слузі народу" запевняють: спеціалістів-вірусологів і палати для ймовірних інфікованих Міністерство охорони здоров'я підготувало, нардепи з інших політичних сил наголошують на необізнаності населення щодо вірусу.
Крім того, політики не можуть дійти згоди, чи достатньо у вітчизняних лікарнях тестів на атипову пневмонію.
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":
Для боротьби з можливим проникненням інфекції в Україну на сьогоднішній день підготовлено 2,5 тисячі спеціалізованих палат для людей, які в першу чергу будуть госпіталізовані, якщо в них буде виявлено вірус. Сформовані і підготовлені спеціальними тренінгами лікарі сімейної медицини, лікарі-епідеміологи.
Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":
Інформації чіткої ніхто не надає. Я маю знати, де сьогодні людям з коронавірусом можуть надати необхідну медичну допомогу, це мають знати всі, в кожній області має бути інформація - яка лікарня оснащена, захист лікарів для допомоги хворих, де є апарати для штучної вентиляції легень, і інші засоби, які можуть допомогти подолати цей вірус.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції Опозиційна платформа - За життя":
Для того, щоб в Україні не було паніки з боку можливої епідемії - потрібні конкретні дії, а не гучні заяви урядовців. І, головне - розібратись, чи є дійсно ця загроза. А для цього треба мати тести на той самий коронавірус, про який так багато кажуть. З мого власного спілкування з лікарями - вони не знають, чи вони є в країні, чи їх немає. І якщо це свідома позиція уряду - так звана "брехня на благо", то це може обернутися дуже великою трагедією для країни. Треба знати правду!
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