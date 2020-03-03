Без оптимізму. У Верховній Раді сумніваються в готовності українських лікарів протистояти коронавірусу, хоча у "Слузі народу" запевняють: спеціалістів-вірусологів і палати для ймовірних інфікованих Міністерство охорони здоров'я підготувало, нардепи з інших політичних сил наголошують на необізнаності населення щодо вірусу.

Крім того, політики не можуть дійти згоди, чи достатньо у вітчизняних лікарнях тестів на атипову пневмонію.

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга народу":

Для боротьби з можливим проникненням інфекції в Україну на сьогоднішній день підготовлено 2,5 тисячі спеціалізованих палат для людей, які в першу чергу будуть госпіталізовані, якщо в них буде виявлено вірус. Сформовані і підготовлені спеціальними тренінгами лікарі сімейної медицини, лікарі-епідеміологи.

Ольга Стефанишина, народний депутат, "Голос":

Інформації чіткої ніхто не надає. Я маю знати, де сьогодні людям з коронавірусом можуть надати необхідну медичну допомогу, це мають знати всі, в кожній області має бути інформація - яка лікарня оснащена, захист лікарів для допомоги хворих, де є апарати для штучної вентиляції легень, і інші засоби, які можуть допомогти подолати цей вірус.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції Опозиційна платформа - За життя":