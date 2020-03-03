Стало известно, что фракция "Слуга народа" приняла решение удовлетворить заявление премьер-министра Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Источник издания отметил, что в среду фракция проголосует за отставку Гончарука.

"Гончарук заявление написал, в парламент передал. Мы проголосовали фракцией удовлетворить это заявление", - сообщил источник.

Также замглавы комитета по вопросам финансов Александр Дубинский подтвердил, что фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке.

"Он уже не премьер-министр. Его советник говорит, что это фейк, но информация висит на сайте административного окружного суда. Не имеет никакого значения, завтра в парламенте мы проголосуем его отставку. Фракция приняла решение удовлетворить заявление Гончарука об отставке", - заявил Дубинский.

Ранее мы писали, что Гончарук написал заявление об отставке. Позже появилась информация и о том, что премьер-министр подал иск в суд, чтобы спикер ВРУ Дмитрий Разумков не рассматривал его заявление об отставке.