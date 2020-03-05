Четверг, 5 марта, по мнению астрологов, станет эмоциональным днем. Заботы будут связаны с деньгами или планами на будущее. День не очень благоприятен для личных отношений, а вот на работе удастся достичь взаимопонимания с коллегами.

Овен

У Овнов ситуация может складываться не так, как хочется, но скоро это изменится даже без вашего участия. Подождите, когда появятся новые условия и обстоятельства, которые откроются в марте. Накопившаяся усталость может повлиять на снижение деловых качеств, а хронический стресс будет подталкивать к покупке ненужных вещей. Критически оценивайте свои траты, позвольте себе заняться тем, что приносит вам силы.

Телец

Тельцам день могут отравлять мелкие неурядицы, но им не удастся помешать выполнению ваших целей. Сегодня хорошо начинать новые дела или проекты. Прислушивайтесь к критике, но, если вы уверены, что поступаете правильно - ориентируйтесь на свои ощущения. Может возникать недопонимание с окружающими, но вам по силам его преодолеть.

Близнецы

Сегодня у вас хорошо будут получаться дела, связанные с общением, контактами с другими людьми. Вы можете встретить человека, который поможет с работой. На личном фронте не предвидится никаких катастроф. Вам будет легко находить общий язык с близкими. Можно укрепить отношения и порадовать дорогих вам людей небольшим приятным подарком без повода.

Рак

У Раков неплохой день на работе. Вашу собранность и исполнительность оценят коллеги и начальство, а вот в семье может возникнуть небольшой разлад. Поберегите свое здоровье сегодня. При первых признаках недомогания - снизьте нагрузки и начните лечение. Хорошим окончанием дня может стать какое-то приятное увлечение, поход в кино, в гости и ли любимый фильм.

Лев

День нельзя назвать удачным, но и серьезных неприятностей он не должен принести. Главное помнить, что лучше проявлять терпение и деликатность и не поддаваться на провокации. Сгладить острые углы поможет чувство юмора. Скорее всего, день пройдет в хлопотах. Первыми стоит решать наиболее важные и сложные дела, а на десерт оставить то, что приносит радость.

Дева

Сегодня вы можете быть совершенно не восприимчивы к критике, поэтому лучше не слушать осуждающих вас или ваши действия. Толку от этого все равно будет мало. Выкроите время на что-то приятное - позвоните или встретьтесь с хорошими знакомыми, близкими, которых вы давно не видели, а хотелось бы. Устройте посиделки у себя дома.

Весы

У Весов может выдаться плодотворный день на работе, особенно, если вы заняты в творческой или интеллектуальной сфере деятельности. Будьте осторожны с подкалыванием окружающих, кто-то может обидеться на ваш юмор, хотя вы не будете иметь ничего плохого в виду. Если же претензии все же возникнут, сегодня вы будете способны эффективно их решить и договориться так, чтобы вас поняли.

Скорпион

Начало дня может быть напряженным. Есть большая вероятность совершить ошибку, но к вечеру все нормализуется и он пройдет под знаком приятных эмоций и впечатлений. День благоприятен для занятий творчеством, хобби. В отношениях со второй половинкой сегодня многое будет зависеть от вас - слов и поступков.

Стрелец

Звезды обещают Стрельцам хорошее настроение, которое поможет сохранять оптимизм даже в трудных ситуациях, которых, правда, день обещает не так много. Возможен переход на другое место работы или вообще какие-то благоприятные изменения в профессиональной сфере.

Козерог

У Козерогов неплохой день - все желаемое и запланированное вы будете выполнять. Вот только, чтобы этого достичь придется потрудиться. Сегодня хождения по кабинетам чиновников, походы по госучреждениям и подписание документов пройдут достаточно легко и продуктивно.

Водолей

Удачный день для Водолеев. Все будет даваться легко. Могут открыться привлекательные профессиональные горизонты - карьерный рост, новый источник доходов. Поможет определиться с нужными действиями ваша деловая интуиция. Может возникнуть нехватка тепла в личной жизни или общения с близкими, но, если вы будете идти на встречу первыми и озвучивать свои желания - баланс восстановится.

Рыбы

В профессиональной сфере Рыбы сегодня могут фонтанировать нестандартными идеями и привлекать внимание. День подходит для старта нового проекта, новой работы. Настроение могут поднять встречи с друзьями, свидание, физическая активность.

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