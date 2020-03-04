8 марта станет особенным днем для многих знаков зодиака, ведь Венера в Тельце способствует внезапным страстным порывам. Люди могут отдаться полностью любовным отношениям.

Однако будьте аккуратны, чтобы такой порыв не обернулся для вас проблемами в деловой сфере жизни. Такой прогноз дала астролог Марина Скади, пишет "Униан".

В этот день возможны новые неожиданные связи, обновление старых отношений. Утро обещает быть очень ярким. А к обеду на смену празднику приходит упорядоченность.

Овны

В этот день усиливается романтическое общение, активизируются любовные свидания. Завязываются новые интересные знакомства, появляются увлечения, основанные лишь на физическом притяжении. Хороший период для активного взаимодействия с партнером. Женщины будут довольны подарками и вниманием со стороны мужчин.

Тельцы

Можете рассчитывать на новые и интересные знакомства, кроме того, дружеские отношения могут перерасти в любовные. 8 марта – отличный повод посетить общественные и культурные мероприятия со своей второй половинкой. В семье возможны позитивные неожиданности, однако они могут сопровождаться хлопотами и переменами.

Близнецы

Переменчивое настроение и выплескивание эмоций точно не отразятся на ваших отношениях позитивно. Романтические встречи и общественные мероприятия будут только нервировать, а это чревато внутренними конфликтами. Поэтому старайтесь сохранять самообладание, так как от этого зависит гармония в семье.

Рак

Постарайтесь не растрачивать энергию направо и налево, так как к концу дня можете почувствовать недомогание. С вами могут происходить курьезные истории и неожиданные любовные приключения. Если, устраивая праздник себе и окружающим, вам удалось не утратить благоразумия и рациональность, то сможете уберечь себя от ошибок.

Львы

Подходящее время для посещения зрелищных и развлекательных мероприятий, особенно театра. Женщины могут рассчитывать на щедрый подарок, а мужчины имеют возможность продемонстрировать широту своей души и произвести положительное впечатление на окружающих. Чувствуете приток сил и энергии, но перерасходовать их очень легко.

Девы

Склонны придавать чересчур большое внимание проблемам взаимоотношений, возможно, не очень нужных для вас. Нежелательные визиты гостей, приятелей и соседей могут надолго выбить вас из колеи. Если вы склонны игнорировать хозяйственные проблемы и свои обязанности, то это может привести к ссорам с родными и любимыми женщинами.

Весы

Ваши чувства и страсти как будто обновляются, что позитивно отразится на интеллектуальной работе. Вы стремитесь к эмоциональной свободе и независимости, экспериментируете в искусстве и в романтике, склонны отходить от общепризнанных взглядов на отношения. Склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером.

Скорпион

Общение с любимым человеком способно вызвать непонятное раздражение. Вы не ощущаете уверенности в себе, но именно сегодня особенно привлекательны для противоположного пола. Ваши текущие взаимоотношения могут серьезно пострадать, если вы поставите на первый план свои интересы и мнение.

Стрелец

Хороший день для общения с любимым человеком и семьей. Удачно складываются отношения с близкими и родными женщинами и партнерами-женщинами. Вы бессознательно склонны к гармонии, что делает вас счастливым человеком. Ваши умелые действия, добросердечие и дружелюбие способны надолго закрепить успех и гармонию в отношениях.

Козерог

Вы активны и напористы в поиске удовольствий и контактов с противоположным полом. Женщины, однако, должны остерегаться повышенного внимания со стороны мужчин. Импульсивные действия, склонность поставить все точки над І может нарушить мир в семье и гармонию в паре, привести к разрыву отношений. Возможно возникновение непродолжительных романтических связей.

Водолей

В этот день вы максимально привлекательны для противоположного пола. Усиливается страстность, активизируются личные взаимоотношения. Возможна любовь с первого взгляда. Появление нового романтического увлечения приводит к разрыву прежних эмоциональных отношений. Хотя, через некоторое время, вы можете сильно разочароваться в новом партнере.

Рыбы

Вы радуетесь от общения с любимыми и членами семьи. Этот день вы можете с успехом использовать для налаживания гармонии в отношениях с противоположным полом, установления мира и согласия в семье или паре. Хороший день для выражения своих чувств и привязанностей. Вы правильно оцениваете партнера и его отношение к вам.

И помните, что судьба человека зачастую преподносит сюрпризы. Возможно именно вас он и ждет в 2020 году. Смотрите, кого в этом году ждет настоящая удача.