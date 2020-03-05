США виділять $8,3 млрд на боротьбу із коронавірусом [ Редактировать ]
Вісім мільярдів триста мільйонів доларів - виділить Вашингтон на боротьбу з коронавірусом. Відповідне рішення ухвалила Нижня палата Конгресу США.
Кошти спрямують, зокрема, на розробку вакцин і тестових систем на виявлення захворювання. Тепер законопроєкт подадуть на затвердження у Сенат. Там його мають ухвалити до кінця цього тижня.
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