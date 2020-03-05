У Нових Санжарах завершується обсервація евакуйованих із Китаю [ Редактировать ]
Сьогодні завершується обсервація евакуйованих із Китаю в Нових Санжарах Полтавської області. Офіційно термін спливає опівдні. Усім, хто перебував у медцентрі після евакуації, мають видати довідку про відсутність коронавірусу і про перебування в обсервації.
Українців на автобусах розвезуть по домівках, а іноземців - до Києва. Сьогодні там також очікують на приїзд президента Володимира Зеленського.
Наша знімальна група вже працює в Нових Санжарах. Тож усі подробиці розповімо в наступних випусках.
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