Українців на автобусах розвезуть по домівках, а іноземців - до Києва

Сьогодні завершується обсервація евакуйованих із Китаю в Нових Санжарах Полтавської області. Офіційно термін спливає опівдні. Усім, хто перебував у медцентрі після евакуації, мають видати довідку про відсутність коронавірусу і про перебування в обсервації.

Українців на автобусах розвезуть по домівках, а іноземців - до Києва. Сьогодні там також очікують на приїзд президента Володимира Зеленського.

Наша знімальна група вже працює в Нових Санжарах. Тож усі подробиці розповімо в наступних випусках.