На этой неделе, в Симферополе установлен новый рекорд. Так, температура воздуха поднялась до 27 градусов. Об этом сообщает руководитель гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, пишет агентство "Интерфакс-Юг".

При этом Любецкая уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1925 году: 95 лет назад 4 марта воздух прогрелся до 21,3 градуса.

Самая низкая температура наблюдалась в 1929 году - минус 18 градусов.

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