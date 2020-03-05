Потеплело до 27 градусов: в Симферополе "наступило" лето [ Редактировать ]
На этой неделе, в Симферополе установлен новый рекорд. Так, температура воздуха поднялась до 27 градусов. Об этом сообщает руководитель гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, пишет агентство "Интерфакс-Юг".
При этом Любецкая уточнила, что предыдущий рекорд был установлен в 1925 году: 95 лет назад 4 марта воздух прогрелся до 21,3 градуса.
Самая низкая температура наблюдалась в 1929 году - минус 18 градусов.
Напомним, ранее на Донецк "обрушилась" настоящая зима. Также мы писали о том, что синоптики удивили резким изменением погоды.
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