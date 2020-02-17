Улицы Донецка замело снегом. Соответствующими фото обмениваются жители и гости города. Об этом сообщает podrobnodti.ua.

Неожиданные сильные снегопады в Донецке начались еще в ночь с 5 на 6 февраля и продолжаются до сих пор.

Снежные заносы ограничили движение общественного транспорта. Расчищать дороги также не успевают. Многие даже не рискуют выезжать в город на личном автотранспорте.

Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.