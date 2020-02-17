На Донецк "обрушилась" настоящая зима [ Редактировать ]
Улицы Донецка замело снегом. Соответствующими фото обмениваются жители и гости города. Об этом сообщает podrobnodti.ua.
Неожиданные сильные снегопады в Донецке начались еще в ночь с 5 на 6 февраля и продолжаются до сих пор.
Снежные заносы ограничили движение общественного транспорта. Расчищать дороги также не успевают. Многие даже не рискуют выезжать в город на личном автотранспорте.
Ранее сообщалось, что сотни населенных пунктов Украины остались без света. А также синоптики предсказали "дождь" из игуан.
Смотрите также видео, на котором кафе в Мельбурне (Австралия) страдает от аномального крупного града. Ранее сообщалось, что украинцев призвали быть осторожными на дороге. Кроме того, синоптики удивили резкой сменой погоды.
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