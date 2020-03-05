Коронавірус COVID-19 виявили вже у дев'яноста країнах. По всьому світу від хвороби померли 3200 людей. Тих, хто одужав понад 53 тисячі. В країнах, де є недуга, закривають школи та університети, скасовують публічні заходи. Останні новини розкажуть мої колеги.

Італійська влада вирішила закрити всі школи та університети. Поки що до середини березня. Серед європейських країн саме Італія постраждала від епідемії найбільше. Тут 107 людей померло, понад дві з половиною тисячі інфікованих.

Схожа ситуація в Ірані. Тут майже три тисячі хворих. Утім, у соцмережах місцеві пишуть, що насправді цифри можуть бути у десятки разів вищими, і висловлюють переконання, що уряд приховує правду. Долати наслідки поширення вірусу країні допомагають представники Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Ми з колегами тут не просто на тиждень, ми працюємо постійно, поки не досягнемо стабільного результату", - говорить Крістоф Хеллман, представник ВООЗ.

У Південній Кореї зафіксували вже понад п'ять з половиною тисяч випадків - найбільше за межами Китаю. Уряд країни виділив на боротьбу з хворобою 10 мільярдів доларів. Спеціалісти дезінфікують громадський транспорт, і перевіряють температуру в усіх водіїв автівок.

"Якщо ми зможемо контролювати вірус, поширення може скоротитися за два-три тижні. Якщо ні, то навіть зменшення вже підтверджених випадків інфікування не зупинить нової хвилі зараження. Тому зараз треба бути дуже обережними", - говорить Сео Ван-сек, заступник директора медичного університету Йонгнам.

Поки що багато країн скасовують масові заходи, зокрема і футбольні матчі. В Японії попри тривалу дискусію запевняють: переносити Олімпійські ігри не планують.

"Ми тісно співпрацюємо з організаторами і пояснюємо, яких саме заходів вживаємо для боротьби із хворобою. Про це нас попросив і Міжнародний олімпійський комітет. Усі приготування до змагань ідуть за планом", - говорить Йошихіда Суга, представник кабінету міністрів Японії.

Тим часом влада Франції заявляє про успіхи в стриманні поширення хвороби. Відновив роботу Лувр у Парижі - музей було закрито для туристів.

"Ми попросили колег тримати більшу дистанцію з відвідувачами. У касах можна розплатитися лише карткою, ніякої готівки. Ми також обмежили пересування тих, хто транспортує експонати, їм заборонено заходити у певні зони з високим ризиком зараження", - говорить Крістіан Галані представник профспілки.

Коронавірус уже завдав потужного удару не лише туристичній галузі, а й сфері авіаперевезень. За прогнозами аналітиків, збитки авіакомпаній через поширення хвороби можуть сягнути мільярдів доларів. Невтішні дані опублікувала Всесвітня організація охорони здоров'я. Там заявили, що рівень смертності від COVID-19 виявився вищим за очікуваний - і становить 3, 4 відсотки.