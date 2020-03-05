"Лук с чесноком": глава СНБО назвал эффективные способы борьбы с коронавирусом [ Редактировать ]
В четверг, 5 марта, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что люди, которые получили прививку от кори, почти не болеют коронавирусом. Об этом сообщает "Украинское радио".
С коронавирусом мы также понимаем, в каких странах мира это происходит, более того, в каких городах, понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Подавляющее большинство - это люди пожилого возраста - 80-85+. Люди, которые получили прививку корью, почти не болеют.
Так, Данилову сказали, что в Украине люди массово скупают крупы, лук и чеснок. И спросили, может ли он успокоить людей.
На это он сказал, что "лук и чеснок - это народное средство, которое позволяет остерегаться и повышать иммунитет в любой период года".
По словам секретаря СНБО, коронавирус не страшен, а хуже всего, когда люди начинают сами себя накручивать и создавать панические настроения.
Он добавил, что обычным гриппом болеет гораздо больше людей:
Более того, от обычного гриппа и погибает больше людей, чем от коронавируса, ежегодно это около 650 000.
Ранее Данилов уже шутил, что лучшее лекарство от коронавируса - "лук, сало и чеснок".
Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.
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