Нашествие клещей: в Украине появилась новая опасность [ Редактировать ]
В Украине из-за аномального тепла "проснулась" новая опасность. В природе активизировались клещи. Об этом известный сообщил коллекционер и археолог Лаврентий Тарасевич на своей странице в Facebook.
Он рассказал, что эти насекомые могут нанести серьезный вред здоровью человека, поскольку они переносят опасные болезни.
"Аномально теплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал Тарасевич в Facebook.
Он также добавил, что ситуация с насекомыми требует особого внимания, из-за обеспокоенности общества коронавирусом.
Ранее мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.
Напомним, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.
по теме
В России количество зараженных коронавирусом стремительно растет
В четверг, 5 марта, в России зафиксировали еще один случай заражения
Мэра Таращи "поймали на горячем"
Под Киевом, в городе Тараща, мэра поймали на взятке
"Мужики, спасайтесь": Леся Никитюк случайно засветила пышный бюст (фото)
Никитюк удивила своих поклонников
Коронавирус в Швейцарии "убил" человека
В Швейцарии от коронавируса умерла 74-летняя женщина
Новый Кабмин принес присягу
В среду, 4 марта, новый Кабинет министров Украины, который возглавил премьер Денис Шмыгаль, принес присягу