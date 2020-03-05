В Украине из-за аномального тепла "проснулась" новая опасность. В природе активизировались клещи. Об этом известный сообщил коллекционер и археолог Лаврентий Тарасевич на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что эти насекомые могут нанести серьезный вред здоровью человека, поскольку они переносят опасные болезни.

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"Аномально теплая зима и осень, способствовали этому. Вот вышел в поле на 10 минут походить, подышать воздухом. И резко передумал гулять. Будьте осторожны, не гуляйте в полях и лесах без спрея от клещей. Я таких толстых и упитанных товарищей даже весной не встречал на ногах, а хожу я по лесам немало", – написал Тарасевич в Facebook.

Он также добавил, что ситуация с насекомыми требует особого внимания, из-за обеспокоенности общества коронавирусом.

Ранее мы писали о том, что из-за глобального потепления два острова в Индонезии ушли под воду.

Напомним, что в Одессе непогода "убила" пенсионерку. На женщину из-за сильного ветра рухнуло дерево. Несчастный случай произошел на пересечении Неженской и переулка Маланова.