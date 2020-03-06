Найстарішу у світі піраміду Джосера відкрили для відвідувачів [ Редактировать ]
Найстарішу у світі піраміду Джосера відкрили для відвідувачів. Вона розташована у містечку Саккара поблизу Каїра.
Останні 14 років пам'ятку реставрували. Почали роботи ще 2006, однак призупинили через масові протести 2011. Піраміді понад чотири з половиною тисячі років. Під час відновлювальних робіт внутрішні коридори споруди очистили, відновили сходи та зміцнили кам'яну кладку. Зараз у східній частині встановлюють освітлення. Загальна вартість робіт - понад 7 мільйонів доларів
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