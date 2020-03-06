Дело на 10 млн долларов: Шварценеггер подал в суд на российскую компанию [ Редактировать ]
Известный американский актер и политик Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot из-за создания робота с его лицом. Об этом сообщает издание TMZ.
"Знаменитость требует 10 миллионов долларов компенсации за использование робота в коммерческих целях ", - говорится в сообщении.
По словам адвокатов Шварценеггера, у Promobot не было права использовать его образ.
В то же время в интервью российским СМИ представитель пресс-службы компании заявил, что в адрес Promobot никаких претензий от Арнольда Шварценеггера или его команды не поступало.
"Наши специалисты уже направили команде Арнольда Шварценеггера свое письмо. И сейчас мы находимся в процессе переговоров, чтобы выяснить, что это такое", – отметили представители Promobot.
Напомним, компания по производству человекоподобных роботов представила робота-двойника знаменитого актера осенью прошлого года на выставке в Санкт-Петербурге.
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