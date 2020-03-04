87-летнего Бедроса Киркорова – отца российского поп-певца Филиппа Киркорова – разыскивают за гонки по Москве. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Mash.

Судебные приставы разыскивают его за превышение скорости.

Отмечается, что отец поп-исполнителя Филиппа Киркорова владеет фермерским хозяйством в Новгородской области и часто посещает светские мероприятия в Москве.

"Он ездит на Lexus RX270 и периодически попадает на штрафы. Восемь постановлений за гонки в Московской и Новгородской областях передано судебным приставам. Если не заплатит, то может лишиться любимого экипажа и права покидать страну", - говорится в сообщении Mash.

Пока Бедрос Киркоров и его сын Филипп никак не прокомментировали ситуацию.

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