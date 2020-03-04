78-летнего отца Киркорова разыскивают за гонки по Москве [ Редактировать ]
87-летнего Бедроса Киркорова – отца российского поп-певца Филиппа Киркорова – разыскивают за гонки по Москве. Об этом в среду, 4 марта, сообщил Telegram-канал Mash.
Судебные приставы разыскивают его за превышение скорости.
Отмечается, что отец поп-исполнителя Филиппа Киркорова владеет фермерским хозяйством в Новгородской области и часто посещает светские мероприятия в Москве.
"Он ездит на Lexus RX270 и периодически попадает на штрафы. Восемь постановлений за гонки в Московской и Новгородской областях передано судебным приставам. Если не заплатит, то может лишиться любимого экипажа и права покидать страну", - говорится в сообщении Mash.
Пока Бедрос Киркоров и его сын Филипп никак не прокомментировали ситуацию.
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