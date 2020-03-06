Грошей нема і не чекайте: у Кропивницькому робітники вимагають виплати зарплатні [ Редактировать ]
Три місяці без зарплати! У Кропивницькому сьогодні мітингували робітники місцевого комунального тепло-генеруючого підприємства. Люди доведені до відчаю - з грудня не отримують заробітну плату. Подробиці у нашому сюжеті.
Майже сотня працівників комунального підприємства "Теплоенергетик" сьогодні вийшли на мітинг у центр Кропивницького. Люди вже три місяці не отримують заробленого.
"Змушений, бо нема шо їсти і грошей з грудня місяця не платять, все обєщають потерпіть - потерпіть, а скільки ж можна терпіть от ми змушені виходить сюди і перекривать дорогу, щоб нас почула мерія і всі", - говорить Віктор Удовенко, слюсар КП "Теплоенергетик".
Слюсар Костянтин показує заяву на звільнення. Каже, їх вже довели до відчаю: у людей борги за комунальне та непогашені кредити.
"Выживаем как можем, кто подработки где-то ищет, кто занимает, я вот кредитов набрался, потому что реально не за что жить. У меня даже КП "Теплоенергетик" пришло предупреждение, что у меня образовался долг за плату по теплу, а мне его просто нечем оплатить, потому что они мне же и не дают зарплату", - говорить Костянтин Сотников, слюсар КП "Теплоенергетик".
Мітингувальники погрожують перекрити рух центральною вулицею... Керівництво підприємства та чиновники вже місяць годують їх порожніми обіцянками.
"Городские власти нам обещают в течение месяца, потом уже было две недели. Вот на этой неделе, в среду, был обещанный городскими властями выплата февраля, декабря и кусочка, короче заборгованности. Вчера прозвучала фраза "денег нет и не ждите". Ситуация, как бунт на корабле развивалась с шести часов вечера. Вот это все - это представители коллектива с каждого подразделения. Крик души - завтра праздники", - говорить Ігор Поляков, слюсар КП "Теплоенергетик".
У восьми сотень працівників "Теплоенергетика" загальна заборгованість по зарплатні сягнула сімнадцяти мільйонів гривень. Керівництво пояснює, причина невиплат у тому, що на рахунки підприємства накладено арешт через борги за спожитий газ, ще у 2016 році.
"Всем известно было то, что деньги были арестованы наши 17,5 млн, они сейчас находятся в Днепропетровске, то есть ДФС их, это территориальный орган нашего ДФС, они там в казначействе лежат", - говорить Валерій Челядінов, головний інженер КП "Теплоенергетик".
Після переговорів чиновники таки вмовляють учасників мітингу не перекривати дорогу. Та обіцяють вирішити питання вже сьогодні.
"Зараз іде робота і з виконавчою службою, і з казначейською службою Дніпропетровської області і по інформації, яку отримали десять хвилин тому вже Дніпропетровська область перерахувала кошти на банк в якому обслуговується КП "Теплоенергетик", - говорить Олександр Вергун, заступник міського голови Кропивницького.
Найближчим часом людям виплатять частину заборгованого, запевняють чиновники. Проте, чи не буде затримок у подальшому - вони відповісти не в змозі.
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