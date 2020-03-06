В пятницу, 6 марта, в Киеве на Лесной, в маршрутке №706 (на Бровары) случилось происшествие. Известно, что неадекватный мужчина разбил девушке нос, после того как она попросила его не хамить. Об этом сообщает "Типичный Киев" в Facebook.

Так, после случившегося девушке вызвали скорую помощь. В то же время мужчину пытались заломать молодые люди, которые вызвали полицию.

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