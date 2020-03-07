Трасу міжнародного значення на Одещині перекрили селяни. Причина - жахливий стан доріг. Чи дають результат такі радикальні кроки?

Дорога, про яку йдеться, знаходиться під Одесою: з'єднує міста Теплодар, Біляївку та трасу в напрямку Кишинева. Загалом це близько шістнадцяти кілометрів суцільних ям: до півметра глибиною. Проблема існує вже кілька років, але влада лише обіцяє відремонтувати шлях.

Володимир Каушан, житель села Яськи:

Ямы? Ха-ха-ха, ну, если сказать образно и грубо так, то во время дождя там просто бассейны. Вот, ты если едешь - ты не знаешь, какого размера там яма: ты можешь заехать туда по порог, можешь заехать и утонуть там!

Аби привернути увагу чиновників, минулої осені місцеві жителі влаштували креативну акцію: у кожній ямці на дорозі висадили квіти. Вийшло гарно, але на можновладців не подіяло. Тож сьогодні, з відчаю, люди перекрили міжнародну магістраль. Вимагають відремонтувати дорогу вже цього року.

Ольга Рашковська, жителька села Широка балка:

Я вожу детей в школу каждый день, езжу на работу: туда и обратно. Я подвергаю опасности себя, своих детей: это на самом деле очень страшно! "Скорая" до нас доехать не может, пожарная помощь тоже к нам не доезжает. Мы вызываем, в основном, из Теплодара - потому что из Беляевки не реально доехать!

Разом з людьми на протест вийшов і депутат Одеської облради, представник "Опозиційної платформи - За життя" Микола Комаров. Він уже давно займається проблемою аварійної ділянки. Неодноразово звертався і до "Укравтодору", і до керівництва облдержадміністрації, але марно. Навіть попри те, що проект ремонтних робіт уже розробили.

Микола Комаров, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя"

Проект есть - 2016 года проект, полтора миллиона денег использовано на этот проект. Проект уже недействительный - потому что нужно делать новый проект, опять полтора миллиона - и не знают еще: сделают они или не сделают. Я считаю, что тот проект 2016 года - подкорректировать и можно взяться: 16,5 километров все-таки сделать этой трассы!

Люди перекривали дорогу протягом трьох годин, на трасі утворилися величезні затори, але до протестувальників ніхто з чиновників так і не приїхав. Мітингарі вирішили: у вівторок самі підуть на прийом до губернатора. Якщо й це не принесе результат - готові протестувати й далі, доки дорогу не відремонтують.