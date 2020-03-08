Канада предоставит Украине 1,5 млн долларов на поддержку полиции [ Редактировать ]
Стало известно, что Канада выделит Украине более 1,5 млн долларов на поддержку Национальной полиции. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
По словам главы внешнеполитического ведомства Франсуа-Филиппа Шампаня, выделенные средства должны помочь укрепить потенциал украинской полиции.
"Министр сообщил о выделении в течение трех лет более 2 млн канадских долларов, которые призваны помочь укрепить потенциал национальной полиции Украины", - говорится в заявлении МИД.
Отмечается, что данные средства будут выделены в рамках проводимых в Украине реформ, в совершении которых Киеву активно помогает Канада.
Ранее мы писали о том, что в Канаде собрали 2,5 млн долларов семьям жертв авиакатастрофы МАУ.
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