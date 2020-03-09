В понедельник, 9 марта, в Дарницком районе Киева на Позняках произошел пожар. По адресу проспект Петра Григоренко, 18 по неизвестным причинам загорелся автомобиль Range Rover. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Сообщение о происшествии поступило в 02:21.

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Огонь с Range Rover перекинулся на машины, которые были припаркованы рядом. Известно, что всего горели по меньшей мере три автомобиля.

Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Правоохранители выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что в Волынской области при пожаре погибли дети.