В Киеве произошел крупный пожар [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, в Дарницком районе Киева на Позняках произошел пожар. По адресу проспект Петра Григоренко, 18 по неизвестным причинам загорелся автомобиль Range Rover. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева.
Сообщение о происшествии поступило в 02:21.
Огонь с Range Rover перекинулся на машины, которые были припаркованы рядом. Известно, что всего горели по меньшей мере три автомобиля.
Спасатели ликвидировали пожар. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Правоохранители выясняют причины возгорания.
Ранее сообщалось, что в Волынской области при пожаре погибли дети.
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