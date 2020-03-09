В понедельник, 9 марта, в Запорожье, в парке "Дубовая роща" на девочку упала деревянная скульптура весом 200 килограммов. Девочка умерла от полученных травм. Об этом сообщает пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии "Укринформу".

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"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям – служебная халатность и умышленное убийство (ст.367, ст.115 УК Украины)", - сообщает Екатерина Людвик.

"Скорая" забрала девочку в тяжелом состоянии. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.