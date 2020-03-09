Деревянная скульптура "убила" 8-летнюю девочку [ Редактировать ]
В понедельник, 9 марта, в Запорожье, в парке "Дубовая роща" на девочку упала деревянная скульптура весом 200 килограммов. Девочка умерла от полученных травм. Об этом сообщает пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Екатерина Людвик в комментарии "Укринформу".
"По предварительной информации, ребенок залез на скульптуру, которая была не закреплена. Деревянная конструкция упала на девочку. Полиция начала расследование по двум статьям – служебная халатность и умышленное убийство (ст.367, ст.115 УК Украины)", - сообщает Екатерина Людвик.
"Скорая" забрала девочку в тяжелом состоянии. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ноги.
В праздник совсем не хотелось делать подобные посты но ... только что получил от подписчицы это видео и подпись ... На ребенка в дубовке упала огромная статуя, она не была закреплена, пусть люди берегут своих детей, никогда не знаешь где бкда подстерегает и кто теперь понесет ответственность
Публикация от Андрей Лукин «ПРАНА» (@prana.108)
Ранее мы писали о том, что на трассе Киев-Чоп в ДТП попали 6 авто, пострадал ребенок. Также читайте о том, что под Киевом произошло смертельное ДТП, есть жертвы.
по теме
Настя Каменских в ярком образе "взорвала" сеть
Соответствующий снимок звезда опубликовала в своем Instagram
В России количество зараженных коронавирусом стремительно растет
В четверг, 5 марта, в России зафиксировали еще один случай заражения
Нашествие клещей: в Украине появилась новая опасность
В Украине из-за аномального тепла "проснулась" новая опасность
Мэра Таращи "поймали на горячем"
Под Киевом, в городе Тараща, мэра поймали на взятке
"Мужики, спасайтесь": Леся Никитюк случайно засветила пышный бюст (фото)
Никитюк удивила своих поклонников