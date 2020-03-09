Без яєць, цукру та білого борошна - такий десерт пропонують у паризькій пекарні. Випічка популярна серед містян, її рецепт розробили спеціально для людей з особливими харчовими запитами. У чому секрет смаку - дивіться далі.

Круасани - це перше, із чим у багатьох асоціюється Париж, але останнє, що з'їсть людина на дієті. Однак у цій пекарні вирішили, що нікого не можна залишати без десерту.

"Ми - перша у Франції вегетаріанська пекарня. У нас є лимонні тарти, здоба, відкриті пироги. Ми створили продукт, якого в Парижі дуже бракувало, але на який водночас був попит", - говорить Береніс Леконт, засновниця вегетаріанської пекарні.

Такі смаколики підходять не лише тим, хто стежить за фігурою, а й людям з діабетом чи алергіями. Співзасновниця пекарні, Аліс, ще з дитинства змушена стежити за рівнем інсуліну в організмі.

"На дні народження я їла тістечка, але вони були не солодкі, а тому й не смачні. Я не отримувала насолоди, тому вирішила винайти нові рецепти й пішла в кулінарну школу", - говорить Аліс Борнон, засновниця вегетаріанської пекарні.

Вегетаріанські тістечка не підвищують рівень глюкози, бо під час приготування рафінований білий цукор замінюють кокосовим, а пшеничне борошно - люпиновим, багатим на клітковину.

"Ми також додаємо сироп з агави, а до шоколаду підсолоджувач мальтитол. Ще один нюанс - це взаємодія складових під час випікання. Треба знати деякі секрети, щоб виходило смачно", - говорить Анна Белланді, кондитерка.

Від клієнтів у цій пекарні немає відбою. Власники постачають тістечка навіть для святкових заходів у Єлисейському палаці. На розробку одного рецепта шеф-кухарі витрачають приблизно місяць. Але досі їм вдається не все.

"Ми поки що не придумали, як пекти мигдальне печиво, бо традиційний рецепт містить сахарозу, яку ми не використовуємо. Також ми не робимо макарунів, єдиний веганський рецепт має кондитерська Ла Дюре в Лос-Анжелесі. Можливо, колись вони з'являться і у Франції", - говорить Береніс Леконт, засновниця вегетаріанської пекарні.

Поки що в пекарні немає конкурентів, загалом у французькій столиці два таких заклади. Але надалі власниці планують розширювати мережу. Торік їхній дохід становив майже 300 відсотків, тому найближчі два роки Береніс хоче відкрити ще три десятки таких кафе.