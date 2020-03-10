COVID-19: Кабмін затвердив новий профілактичний план [ Редактировать ]
У Чернівцях із симптомами коронавірусу напередодні ушпиталили ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону. У нього взяли аналізи. Офіційно в Україні підтверджено лише один випадок зараження.
Теж на Буковині, а в столиці уряд затвердив новий профілактичний план. Хочуть виділити більше грошей на придбання захисних масок і тестів для діагностики, а на в'їздах до Києва - чергуватимуть реанімаційні та медавтомобілі.
Нагадаю, у зв'язку із поширенням уханської інфекції у світі, МОЗ радить українцям утриматися від поїздок до країн, які найбільш уражені COVID-19 - це Китай, Італія, Іспанія, Франція та Іран.
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