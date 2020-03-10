Во вторник, 10 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс вырос на $38.94. За месяц курс стал дороже на $7938.74. Об этом сообщает myfin.by.

Теперь за монету предлагают $7938.74.

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Также изменилась цена других криптовалют:

Ethereum $202.71;

$202.71; Litecoin $50.19;

$50.19; Bitcoin Cash $269.59.

Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.

В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.