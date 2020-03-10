Курс биткоина: сколько стоит криптовалюта [ Редактировать ]
Во вторник, 10 марта, курс самой популярной криптовалюты биткоина резко вырос. По сравнению с предыдущим днем курс вырос на $38.94. За месяц курс стал дороже на $7938.74. Об этом сообщает myfin.by.
Теперь за монету предлагают $7938.74.
Также изменилась цена других криптовалют:
- Ethereum $202.71;
- Litecoin $50.19;
- Bitcoin Cash $269.59.
Напомним, что больничные выплаты в Украине выросли на четверть. Мы сообщали о том, что Украину "атакуют" новые подделки 200 гривен: как отличить от настоящих.
В Национальном банке Украины назвали причину колебания гривны, а также мы писали о том, что курс биткоина вырос.
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