За останніми даними МОЗ України, зараз на стадії дослідження перебувають чотири зразки - із підозрою на наявність COVID-19. Напередодні у Чернівцях із симптомами коронавірусу ушпиталили ще одного чоловіка, який повернувся з-за кордону. У нього взяли аналізи. Офіційно в Україні підтверджено лише один випадок зараження. Теж на Буковині.

А в столиці уряд затвердив новий профілактичний план. Планують виділити більше грошей на придбання захисних масок і тестів для діагностики, а на в'їздах до Києва - чергуватимуть реанімаційні та медавтомобілі.

Нагадаю, у зв'язку із поширенням уханської інфекції у світі, - МОЗ радить українцям утриматися від поїздок до країн, які найбільш уражені COVID-19 - це Китай, Італія, Іспанія, Франція та Іран.