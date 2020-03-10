Популярный лоукостер Ryanair отменил все свои рейсы в Италию до 8 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP.

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Напомним, что ранее Ryanair сократили свои перелеты в Италию до 25%. А также, все свои рейсы в Италию и Израиль отменил еще один европейский лоукостер - WizzAir.