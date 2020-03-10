Популярный лоукостер закрывает свои рейсы в Италию [ Редактировать ]
Популярный лоукостер Ryanair отменил все свои рейсы в Италию до 8 апреля из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает AFP.
Напомним, что ранее Ryanair сократили свои перелеты в Италию до 25%. А также, все свои рейсы в Италию и Израиль отменил еще один европейский лоукостер - WizzAir.
Мы сообщали, что приостановили все спортивные мероприятия на территории Италии до 3 апреля. Напомним, что в Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине.
Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
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