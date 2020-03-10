Коронавирус здесь, коронавирус там, коронавирус повсюду! Большее количество телевизионных новостей начинаются именно со сводки о количестве заболевших и умерших. Тему возможной пандемии обсуждают везде. Начиная от студий ток-шоу, и заканчивая социальными сетями. Более того, коронавирус в Италии сейчас в "топах" гугла среди украинцев.

Казалось бы, от новостей о коронавирусе можно отвлечься на спортивных сайтах. Мол, эпидемия же далеко, где-то в Китае. А, откровенно говоря, за спортивными событиями в Поднебесной мы не сильно следим, как и за футбольным первенством, в этой стране.

Но! Не тут-то было! Стремительное развитие пандемии в Европе, в частности в Италии, спровоцировало большую проблему в европейском футболе. И отмена Серии А, похоже только начало. Но, обо всем по порядку.

Матчи - яркие, трибуны - пустые

К концу февраля - началу марта эпидемия коронавируса все набирала обороты, и стало понятно, что футбольные матчи, кроме зрелища, несут еще и большую угрозу. Ведь, в отличии от наших суровых реалий УПЛ, матчи Серии А болельщики посещают регулярно. И на стадионы ходят семьями. Очевидно, что такое скопление народа в одном месте, в одно время очень опасно.

Фото: Global Look Press

К тому же, в некоторых регионах Италии уже успели объявить карантин: закрыли университеты, школы. И даже места паломничества туристов вроде Миланского собора.

Сначала вспышку коронавируса зафиксировали на Севере Италии: Ломбардия - 2251 заболевший, Венето - 407, Эмилия-Романья - 698. И тут началось! Из-за "неравномерности" распространения, какие-то матчи проходили без зрителей, какие-то вообще переносились. Причем делали это за сутки до самого поединка!

Фото: Русская служба BBC

К примеру, Милан прилетел на матч в Турин на полуфинал кубка, но потом команда узнала, что приехала зря - ведь матч перенесли. Каково было болельщикам, - вообще трудно представить. В турнирной таблице - чехарда. Некоторые матчи все-таки играли, но при пустых трибунах, некоторые резко переносили, искали стадионы, согласовывали время.

"Под удар" попали даже "топовые" матчи! К примеру, упомянутые выше полуфиналы кубка Италии. А компания там на подбор: Ювентус - Милан, Наполи - Интер. Из-за болезни, решающие матчи Серии А играют при пустых трибунах. Об эмоциях во время ТАКИХ поединков, как Ювентус - Интер теперь можно только мечтать. Вот, к примеру, Роналду приветствует болельщиков, которых… нет!

А что в других лигах?

Там пока все под контролем. Да и темпы распространения болезни в других странах, не так велики, как в Италии. Матчи там не отменяют, но уже ввели ограничения. Французская Лига-1 закрыла трибуны для зрителей. Так же поступили в Испании. Минимум два тура команды будут играть при пустых трибунах. Еще одно нововведение - отмена рукопожатий перед началом поединка. Выглядит, конечно, "так себе", но здоровье - превыше всего.

Еврокубковые ограничения

Как известно, ситуация во внутренних чемпионатах сильно влияет и на еврокубки. Уже известно, что несколько ответных матчей 1/8 Лиги Чемпионов пройдут без зрителей и рукопожатий между футболистами. Повлияет ли это на поединки и их зрелищность - безусловно. Особенно в матчах, где хозяевам нужно будет "отыгрывать" результат предыдущей встречи. А Швейцарский город Базель отказал УЕФА в проведении мачта Лиги Европы Базель - Айнтрахт.

А при чем здесь Евро? Оно же летом!

Вот здесь и самое интересное. Перенесенные туры итальянской Серии А запустили "цепную реакцию". Ведь соревнования там отменили до 3 апреля, и за этот период выпадет три тура внутреннего чемпионата. По календарю последний тур Серии А был запланирован на 24 мая, но уже понятно, что первенство вовремя не закончат. При самом оптимистическом сценарии чемпионат Италии закончат 4-5 июня. А старт Евро запланирован на 12 июня. То есть футболисты, которые играют в Италии приедут в расположение своих сборных позже положенных сроков. А это уже нарушение регламента!

Кроме того, Рим - один из принимающих городов Евро 2020. И свой стадион он должен отдать в управление УЕФА, как раз к концу мая. Поэтому проводить там матчи будет невозможно.

Фото: http://www.roma.sportland24.ru/

Отразится ли коронавирус на украиснком футболе?

Пока нет. Во-первых, такого распространения болезни, как в Италии в Украине пока нет. Во-вторых, болельщики на матчи УПЛ и так не шибко ходят. Но, вирус уже можно сказать, "повлиял" на нашу сборную. Товарищеские матчи против Франции (в Сен-Дени) и Польши (в Хожуве) пройдут без зрителей.