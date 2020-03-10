В воскресенье, 8 марта, в Киеве в ресторане Mushlya Bar произошел несчастный случай. Со второго этажа заведения, которое находится по адресу Большая Васильковская, 43, на голову гостей упали бокалы. Об этом сообщает "Информатор".

В результате происшествия пострадал мужчина, который сидел за столиком на первом этаже. Он получил резаную рану головы и руки.

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По словам представителей ресторана, мужчине сразу же оказали первую помощь и вызвали скорую, а позже предложили материальную компенсацию.

"В течение всего этого времени мы находимся на связи. Мы сразу же предложили материальную компенсацию, которая должна возместить все затраты на лечение и моральный ущерб. По последним данным, пострадавший гость согласился ее принять", - заявила, маркетинг-директор "Семьи ресторанов Димы Борисова" Мария Банько.

После инцидента в заведении начали устанавливать защитные сетки между этажами и сделали перестановку мебели, чтобы избежать подобной ситуации в будущем.

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