У США пасажири легкомоторного літака вціліли після авіатрощі. Батько із сином та собакою летіли з Канзасу до Флориди. Однак уже поблизу аеропорту виникли проблеми з двигуном, судно впало й застрягло на дереві.

Саме це врятувало пасажирів від жорсткого удару об землю. Після інциденту всі самотужки вибралися з літака.