У США пасажири літака вціліли після авіатрощі [ Редактировать ]
У США пасажири легкомоторного літака вціліли після авіатрощі. Батько із сином та собакою летіли з Канзасу до Флориди. Однак уже поблизу аеропорту виникли проблеми з двигуном, судно впало й застрягло на дереві.
Саме це врятувало пасажирів від жорсткого удару об землю. Після інциденту всі самотужки вибралися з літака.
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