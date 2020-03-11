Бідно, зате дружно та екологічно. Жителі фавели в передмісті бразилійського Сан-Паулу взялися розбудовувати та облаштовувати свою домівку. Як брудні нетрі перетворюються на затишну оазу - розповість Ольга Жидецька.

Фавела Віла Нова Есперанза, що розташувалася на околиці багатомільйонного Сан-Паулу, на перший погляд нічим не відрізняється від інших занедбаних кварталів бразилійських нетрів. Однак, на відміну від решти, її мешканцям вдалося самоорганізуватися й створити тут справжню оазу. Ось лідерка громади Ліа де Суза разом з помічниками завершує вимощувати стіну майбутнього розвивального центру для дітей. Матеріал для будівництва взяли просто з-під ніг. Ця місцевість багата на глину, яка в поєднанні з цементом перетворюється на повноцінний будівельний матеріал.

"Це вдале рішення, адже в нас немає грошей. А ще це надійно й вигідно як для гаманця, так і для планети", - говорить Ліа де Суза, лідерка фавели.

"Цей спосіб спорудження дуже екологічний. Лише земля і глина. Так і до природи стаємо ближчими", - говорить Робсон Перейра, житель фавели.

Головна натхненниця розбудови фавели 57-річна Ліа де Суза втекла сюди у 2003 від жорстокого чоловіка. Тоді у Віла Нова Есперанза з населенням майже три тисячі людей не було навіть електрики. Утім, з подачі невгамовної жінки тут з'явилися амфітеатр, бібліотека, спільна кухня, ставок для дітей, рибне господарство, а також доглянутий громадський сад та город. Ліа організовує місцевих та в усьому їм допомагає.

"Я завжди залишаюся поруч. Кажу їм, що слід робити. Тут треба копати, там - зробити ось це і це. Так ми й працюємо, бо тут ніхто не знає правильної методики, тож вчимося разом", - говорить Ліа де Суза, лідерка фавели.

У "зеленій фавелі" не пропадає навіть сміття. Його сортують - органіка йде на добрива. А тверді відходи використовують у будівництві. Також вигадали, як подолати одвічну проблему смертоносних зсувів, які змітають розташовані на схилах бідняцькі поселення.

"Ми наповнили землею мішки з-під картоплі та апельсинів. І склали в підпірну стіну, залишивши невеличкий канал. Такі стіни пропускають дощову воду, але ґрунт лишається на місці. Це убезпечує будинки, розташовані нижче. Доволі просте рішення, яке можна застосовувати всюди", - говорить Родріго Калісто, інженер, волонтер.

За свої соціальні та екологічні ініціативи фавела Віла Нова Есперенза здобула численні нагороди та ґранти. Завдяки одному з них - отримує понад двісті доларів щомісяця для оплати мешканцям робіт над громадськими проєктами. Це непогана підтримка для громади, де кожен п'ятий житель безробітний.