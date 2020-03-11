На Київщині в'язням дозволяють піклуватися про котиків за хорошу поведінку [ Редактировать ]
Відтепер за зразкову поведінку у тюрмі можна отримати не лише дочасне звільнення, а й котика. На Київщині в'язні однієї з колоній беруть участь у новому проєкті соціальної адаптації і піклуються про тварин. Про що йдеться - розповість Анастасія Старовойт.
Два місяці тому світлини американського в'язня, який тримає на руках кота у плетеній шапці, розлетілися в інтернеті та набрали майже 100 тисяч вподобань серед користувачів. Виявилося, що фото зроблене в одній із тюрем штату Індіана. Там за хорошу поведінку ув'язненим дозволили піклуватися про котиків.
Ініціатива виявилася успішною і знайшла послідовників в Україні.
"В минулому році я поспілкувалася із таким в'язнем зі Сполучених Штатів Америки, який відбував покарання і він особисто опікувався 20 котами. Коли він звільнився - одружився, має сина, роботу та опікується безпритульними тваринами", - говорить Наталія Мазур, ініціаторка проєкту.
Таку можливість отримали й українські в'язні. Тепер у колонії суворого режиму розгулюють пухнастики з милими іменами.
"Ксссс кссс кссс, Бося, чшшш, Бося".
Олег відбуває покарання 4 роки. Кішку ніколи не мав, та коли запропонували - охоче взявся піклуватися. Тепер годує улюбленим кормом і переживає, щоб не втекла.
"Це вона тут боїться, тільки що успокоїлася - вже з сумки вирвалася я її держав на руках", -говорить Олег, ув'язнений.
Начальник виправної колонії розповідає - часто в'язні прибувають етапом уже зі своїми тваринами. Пригадує засудженого, який після відбування терміну забирав додому кота.
"Він звертався до мене, щоб віддати котика, з яким він приїхав сюда. Він 4 роки тут з цим котом пробув. Він каже: в мене крім нього поговорити не було з ким", - говорить Володимир Возний, начальник Бучанської виправної колонії.
Зміни в поведінці засуджених помічають усі.
"Многие знаете уже можно сказать там поставил крест на нас, общество там. Знаете - мы преступники, как бы там ни было. А тут эти люди взяли на себя ответственность - это уже о чем-то говорит", - говорить Дмитро, в'язень.
Ті з хлопців, котрі чекають звістку про звільнення - вже подумки пакують речі. І не лише свої, а й котика. А організатори проєкту тим часом прагнуть додати у свій список не один виправний заклад.
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