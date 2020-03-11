В среду, 11 марта, в Киеве на перекрестке улиц Полярная и Кульженко произошло масштабное ДТП с участием фуры и 4 автомобилей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По предварительным данным, фура подрезала и уехала, 4 машины разбиты.

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"Есть пострадавшие, один очень тяжелый", - говорится в сообщении.

Движение транспорта на данном участке дороги затруднено. На месте работают полиция и медики.

Детали происшествия выясняются.

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