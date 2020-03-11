Джо Байден переміг на праймеріз демократів у шести штатах [ Редактировать ]
Джо Байден переміг на праймеріз демократів ще у шести штатах. Таким чином, колишній віце-президент витіснив свого головного суперника по партії Берні Сандерса.
Своєю чергою, на праймеріз республіканців у п'яти штатах переміг чинний глава держави Дональд Трамп. Нового президента, нагадаю, американці обиратимуть цьогоріч у листопаді.
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