Джо Байден переміг на праймеріз демократів ще у шести штатах. Таким чином, колишній віце-президент витіснив свого головного суперника по партії Берні Сандерса.

Своєю чергою, на праймеріз республіканців у п'яти штатах переміг чинний глава держави Дональд Трамп. Нового президента, нагадаю, американці обиратимуть цьогоріч у листопаді.