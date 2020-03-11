Под Донецком женщина избила 3-летнюю дочь [ Редактировать ]
В Донецкой области в Бахмуте произошло страшное происшествие. Известно, что 3-летнюю девочку с гематомами госпитализировали после того, как ее избила мать. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Донецкой области.
"На линию" 102 "из службы по делам детей поступило сообщение о том, что в Бахмуте было обнаружено 3-летнего ребенка с телесными повреждениями. В адрес, где была обнаружена девочка, выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Полицейские установили, что 25-летняя мать воспитывает троих детей: двух мальчиков 1,5 и 6 лет и дочь.
"Мать сообщила, что несколько дней назад она не могла успокоить девочку и когда терпение закончилось, женщина прибегла к насилию. Сейчас все дети доставлены в больницу города Бахмута для осмотра, пострадавшей ребенку оказывается необходимая медицинская помощь ", - добавляется в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по предварительной квалификацией статьи 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в киевском ресторане посетителю на голову упали бокалы.
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