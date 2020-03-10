На лайнере Diamond Princess у украинцев закончился карантин. Они продолжают работать на судне. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"У тех украинцев, которые были членами экипажа на лайнере у берегов Японии, уже карантин закончился. Они были выпущены на берег, они продолжают работать на судне. И только двое украинцев, у которых была диагностирована коронавирусная инфекция на лайнере, они находятся еще к этому времени в больницах в Японии и под контролем их врачей", - рассказал Виктор Ляшко.

Напомним, что в Лондоне подтвердили коронавирус у инфицированного в Украине.

Ранее сообщалось о том, что в Италии изолировали 16 миллионов человек из-за вспышки коронавируса. Также коронавирус зафиксировали в еще одной стране.