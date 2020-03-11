Кількість хворих на коронавірус зростає і в ЄС. Єврокомісія вже заявила, що виділить на боротьбу з поширенням недуги і подолання економічних наслідків 25 мільярдів євро. А канцлерка Німеччини Ангела Меркель оприлюднила прогноз - перехворіти можуть до 70 відсотків жителів Німеччини. Більше розкаже Тетяна Логунова.

Німеччина готується до найгіршого сценарію. Вірусологи не виключають: якщо не вдасться швидко розробити вакцину, протягом одного-двох років на коронавірус можуть перехворіти більше як 60 відсотків населення країни.

"Ситуація вкрай серйозна. Я закликаю мерів усіх міст прискорити плани щодо дій на випадок надзвичайних ситуацій. Я закликаю усі лікарні і медичних працівників зробити те саме. Клініки повинні бути готовими до прийому більшої кількості важких пацієнтів. Наразі ми на початку епідемії. І ми впораємося з нею лише за умови, що усі відповідальні сторони діятимуть злагоджено і професійно", - говорить Лотар Вайлер, директор інституту імені Роберта Коха.

З прогнозами вірусологів згодна і канцлерка Ангела Меркель. Сьогодні вона вперше дала велику прес-конференцію щодо поширення коронавірусу.

"Проти цього вірусу немає імунітету, вакцини і терапії. Якщо ситуація не зміниться, то за оцінкою вірусологів, інфікуватися можуть 60-70 відсотків населення", - говорить Ангела Меркель канцлер Німеччини.

На боротьбу з поширенням хвороби уряд Німеччини виділив мільярд євро. Більшу частину цих коштів спрямують на забезпечення лікарень і медпрацівників усім необхідним.

Німеччина входить у п'ятірку європейських країн, де зафіксована найбільша кількість хворих на коронавірус. Крім неї, у цьому списку Іспанія, Франція, Швейцарія і, звісно, Італія. Там ситуація найгірша. Інфіковано більше 10 тисяч людей, понад 600 із них померли.

Вже добу уся Італія на карантині. Скасовані усі масові заходи. Не працюють навчальні заклади, кінотеатри, спортзали. Жителям заборонено без нагальної потреби пересуватися країною. І рекомендовано, у разі перебування на вулиці, триматися від інших перехожих на відстані метра. Такої дистанції дотримуються і італійські політики, виходячи на спільні прес-конференції.

"Позиція уряду така: ми не виключаємо введення нових, ще більш жорстких обмежувальних заходів. Наша головна мета - захист здоров'я громадян, це пешочергово", - говорить Джузеппе Конте, прем'єр Італії.

На карантині й Ватикан. Для туристичних груп закриті площа і собор Святого Петра, а також усі музеї.

"Ми хотіли відвідати музеї, побачити Сикстинську капеллу. Але це тепер неможливо. Що ж, доведеться приїхати ще раз, коли епідемія мине", - говорить Мері Робінсон, туристка.

А у Великій Британії перевіряють усіх, хто останніми днями спілкувався із заступницею міністра охорони здоров'я. У Надін Дорріс діагностували коронавірус. На Даунінг-стріт вже повідомили, прем'єр Борис Джонсон із жінкою не контактував.