"Чорний" тиждень для російської економіки. Індекс провідних російських компаній обвалився до рекордного мінімуму за останні три роки. Це сказалося і на рублі, тепер "дерев'яний" вартує 74 за один долар.

У США закінчилося 11 річне зростання на фондових ринках. Акції 30 провідних американських компаній здешевшали на 20 відсотків. Тим часом нафта марки Brent продовжує і надалі дешевшати.

Після рекордного обвалу за останні 30 років, її торгують на рівні 33,87 долара за барель. Різкий обвал фондових ринків, пов'язують з виходом РФ з угоди ОПЕК та впливом пандемії на світову економіку.