Обвал фондових ринків: акції провідних компаній США здешевшали на 20 відсотків [ Редактировать ]
"Чорний" тиждень для російської економіки. Індекс провідних російських компаній обвалився до рекордного мінімуму за останні три роки. Це сказалося і на рублі, тепер "дерев'яний" вартує 74 за один долар.
У США закінчилося 11 річне зростання на фондових ринках. Акції 30 провідних американських компаній здешевшали на 20 відсотків. Тим часом нафта марки Brent продовжує і надалі дешевшати.
Після рекордного обвалу за останні 30 років, її торгують на рівні 33,87 долара за барель. Різкий обвал фондових ринків, пов'язують з виходом РФ з угоди ОПЕК та впливом пандемії на світову економіку.
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