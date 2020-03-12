Австралийская модель рассказала, что лишилась памяти после того как сделала операцию по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Mail.

26-летняя Кассандра Юнг решилась на операцию по увеличению и вставила импланты шесть лет назад. Эта операция испортила ей жизнь, поскольку с тех пор у девушки начались проблемы со здоровьем.

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Девушка жаловалась на частые боли в груди и суставах, а также у нее затруднено дыхание. Австралийка утверждает, что после операции потеряла память.

Девушка отмечает, что из-за маленького размера груди ее травили сверстники, а позже это мешало в ее модельном бизнесе.