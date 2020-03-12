Женщина увеличила грудь и лишилась памяти [ Редактировать ]
Австралийская модель рассказала, что лишилась памяти после того как сделала операцию по увеличению груди. Об этом сообщает Daily Mail.
26-летняя Кассандра Юнг решилась на операцию по увеличению и вставила импланты шесть лет назад. Эта операция испортила ей жизнь, поскольку с тех пор у девушки начались проблемы со здоровьем.
Девушка жаловалась на частые боли в груди и суставах, а также у нее затруднено дыхание. Австралийка утверждает, что после операции потеряла память.
Девушка отмечает, что из-за маленького размера груди ее травили сверстники, а позже это мешало в ее модельном бизнесе.
Ранее мы писали о том, что 18-летняя студентка села на диету и умерла.
по теме
"Мужики, спасайтесь": Леся Никитюк случайно засветила пышный бюст (фото)
Никитюк удивила своих поклонников
Шмыгаль назвал состав нового Кабмина (список)
В сети опубликовали новый Кабмин нового премьер-министра Дениса Шмыгаля
В Украине запускают систему электронных больничных
В Украине с 1 апреля 2020 года запустят систему электронных больничных
Погода 2 марта: к чему готовиться украинцам
В понедельник, 2 марта, в Украине погода сильно удивит
К границам ЕС идут около 70 тысяч мигрантов из Сирии
70 тысяч мигрантов из Сирии направляются в сторону границ с Европейским союзом