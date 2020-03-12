О полезной привычке завтракать известно давно, однако утром далеко не всегда у нас хватает время на приготовление еды. В таких случаях выручают рецепты блюд, которые можно приготовить на скорую руку.

Данный рецепт отлично подойдет не только тем, у кого не хватает времени на приготовление завтрака, но и всем, кто любит вкусно поесть.

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Для приготовления быстрого завтрака в микроволновке понадобится:

2 яйца

2 ст. л. молока

Колбаса

Сыр

Помидоры

Зелень

Соль, перец по вкусу

Все ингредиенты соедините и перемешайте. Смесь можно разлить в небольшие емкости. Поставьте в микроволновку на 3 минуты. Вкусный завтрак готов!

Чтобы блюдо не надоело, с начинкой можно экспериментировать, добавляя каждый раз другие любимые ингредиенты.

Приятного аппетита!

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