Вкусный завтрак в микроволновке за 3 минуты: рецепт [ Редактировать ]
О полезной привычке завтракать известно давно, однако утром далеко не всегда у нас хватает время на приготовление еды. В таких случаях выручают рецепты блюд, которые можно приготовить на скорую руку.
Данный рецепт отлично подойдет не только тем, у кого не хватает времени на приготовление завтрака, но и всем, кто любит вкусно поесть.
Для приготовления быстрого завтрака в микроволновке понадобится:
- 2 яйца
- 2 ст. л. молока
- Колбаса
- Сыр
- Помидоры
- Зелень
- Соль, перец по вкусу
Все ингредиенты соедините и перемешайте. Смесь можно разлить в небольшие емкости. Поставьте в микроволновку на 3 минуты. Вкусный завтрак готов!
Чтобы блюдо не надоело, с начинкой можно экспериментировать, добавляя каждый раз другие любимые ингредиенты.
Приятного аппетита!
Также читайте о том, почему нельзя поздно завтракать.
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