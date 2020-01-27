Многие люди в выходные дни просыпаются позже, чем обычно. Исходя из этого, их завтрак переносится на более позднее время. Однако, как уверяют медики, первый прием пищи не должен быть поздним, иначе может нести вред для нашего организма, передает newsyou.info.

Группа специалистов из университета Барселоны установила, что в ряде случаев люди полнеют из-за запоздавшей утренней трапезы, причем количество потребляемых калорий зачастую превышает норму. Ученые определили, что набор веса провоцируется в ряде случаев изменением времени приема пищи.

В ходе масштабного исследования, в котором приняли участие свыше 1 тыс. студентов-добровольцев молодые люди записывали, когда они едят, в том числе и в выходные дни. Наблюдения показали, что поздний завтрак является единственным фактором, который отрицательно сказывается на появлении лишних килограммов.

Кроме того, привычка высыпаться по выходным несет за собой отрицательный момент в виде увеличения веса и отложения жира в брюшной полости и на талии.

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