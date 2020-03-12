У Дніпрі лікарі продовжують боротися за життя поранених на Донбасі армійців [ Редактировать ]
Медики лікарні імені Мечникова стабілізували стан усіх шести поранених, яких евакуювали до Дніпра у вівторок, 10 березня. Стан трьох досі залишається вкрай тяжким.
Другу добу від поранених бійців не відходять лікарі. Усіх вже перевели з операційних до реанімації. Медики кажуть, так багато поранених не приймали вже давно. Ці армійці потрапили під обстріли в Пісках на Донеччині.
Сергій Риженко, головний лікар обласної лікарні імені Мечникова:
Осколки пробивают череп. Осколки залетают в глаза. И нейрохирург и с офтальмологами проводят операции не только по спасению жизни. Повреждается и слух и летальные функции.
У чотирьох бійців вкрай тяжкі ураження очей, двоє зазнали контузії. Медики понад 5 годин провели в операційних, щоб урятувати хлопцям зір.
Світлана Устименко, директор Дніпропетровської обласного офтальмологічної лікарні:
Проникающие ранения обработаны, проведена реконструктивная операция, удалены инородные тела, проведена операция по отслойки сетчатки. Есть перспективы на зрения. То есть, глаза сохранены, и перспектива на зрения прослеживается.
Окрім очей, у бійців осколкові поранення голови, шиї, облич. Наразі троє військових залишаються на апараті штучної вентиляції легень.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:
Врачи всех специальностей, начиная с реаниматологов спасали им жизнь. У одного из них большие проблемы были с ногой, и врачи после большого консилиума все-таки пошли на ампутацию. Проблемные вопросы по руке - там до сих пор мы решаем все необходимые меры, чтобы руку сохранить. Двое других бойцов в тяжелой коме.
Жодних прогнозів медики не дають. Роблять усе можливе, щоб урятувати хлопцям життя. Разом з пораненими до Дніпра евакуювали і трьох травмованих армійців. Їх лікують у військовому шпиталі.
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