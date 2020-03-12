В четверг, 12 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу были госпитализированы 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА в Facebook.

"Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Черновицкую область в течение суток доставят тест-систему для диагностики СОVID-19 немецкого производства.

Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.

Ранее мы писали о том, что в Британии умерли еще два человека от коронавируса.

Также читайте новость о том, что в Киеве из-за карантина людей выселяют из общежитий.