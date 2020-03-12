В Черновцах госпитализировали еще двоих людей с подозрением на коронавирус [ Редактировать ]
В четверг, 12 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус в областную клиническую больницу были госпитализированы 2 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Черновицкой ОГА в Facebook.
"Они имеют признаки инфекционного заболевания и были в странах, где выявлены случаи COVID-19", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Черновицкую область в течение суток доставят тест-систему для диагностики СОVID-19 немецкого производства.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
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