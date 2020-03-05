В четверг, 5 марта, в Черновицкой области после первого случая коронавируса ввели карантин: приостановили учебный процесс в школах, а также в высших учебных заведениях и садиках. Об этом сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук на своей странице в Facebook.

"Только что завершилось заседание областной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций. Было принято решение о приостановлении учебного процесса в школах области, и, соответственно, города Черновцы. А также высших учебных заведений всех уровней аккредитации. По садикам - органам местного самоуправления рекомендовано приостановить воспитательный процесс также", - сказал Алексей Каспрук.

Он отметил, что они еще будут изучать вопросы и советоваться, каким образом родителям будет обеспечена возможность находиться дома с детьми в случае закрытия садиков.

"Процесс приостановлен до 22 марта включительно. Так что детали позже", - добавил Алексей Каспрук.

Напомним, что ученые из Китая дали более детальную инструкцию, как уберечь себя от заражения.