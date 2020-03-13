Из Украины пытались вывезти 1,5 тонны медицинских масок - Аваков [ Редактировать ]
В пятниуцу, 13 марта, в аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили вывоз 1,5 тонны медицинских масок, экспорт которых запрещен в рамках карантина в Украине из-за коронавируса. Об этом на заседании Кабинета министров заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, медицинские маски пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.
"Утром арестовали в "Борисполе" груз, полторы тонны медицинских масок, которые направлялись в Арабские Эмираты и Рим", - заявил Аваков и добавил, что маски конфисковали.
Напомним, что в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Известно, что вирусом заразился мужчина из Черновицкой области.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса в мире.
Ранее мы писали о том, что в Британии умерли еще два человека от коронавируса.
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