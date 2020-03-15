Австрия закрывает авиасообщение с Украиной [ Редактировать ]
Австрия временно прекращает авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает канцлер Австрии Себастьян Курц.
На заседании Национального совета Австрии, Курц сообщил о запрете въезда в страну иностранцам с Украины, России, Великобритании и Нидерландов. Ограничения вводятся из-за вспышки коронавируса.
Запрет въезда гражданам Украины в Австрию будет введен с полуночи вторника, 17 марта. Со вторника в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.
Продолжат работать только продуктовые и табачные магазины, а также аптеки.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
Мы писали, в Украине от коронавируса умер первый человек.
Напомним, ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 - у мужчины в Черновцах, пока его состояние удовлетворительное. Позже стало известно о еще двух случая инфицирования.
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