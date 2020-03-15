Австрия временно прекращает авиасообщения с Украиной, Россией, Британией и Нидерландами из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает канцлер Австрии Себастьян Курц.

На заседании Национального совета Австрии, Курц сообщил о запрете въезда в страну иностранцам с Украины, России, Великобритании и Нидерландов. Ограничения вводятся из-за вспышки коронавируса.

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Запрет въезда гражданам Украины в Австрию будет введен с полуночи вторника, 17 марта. Со вторника в стране прекратят работу все рестораны, а также закроются детские и спортивные площадки.

Продолжат работать только продуктовые и табачные магазины, а также аптеки.